Війна є продовженням політики, яку веде РФ: військовий експерт

Військовий експерт Олег Старіков у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Він прокоментував загострення ситуації на Донбасі та дав прогнози стосовно подальшої ескалації конфлікту.

"Якщо брати логіку конфлікту малої інтенсивності, то це називається мірами ведення війни. Спочатку іде деескалація, а потім ескалація. Тому я не здивований. Але я був вражений кількістю збройних сил противника, які атакували позиції наших військових. Це було три роти. Тобто це батальйон - це 600-800 людей з бойовою технікою. Це велика кількість особового складу та техніки. І чому наша розвідка не зафіксувала рух такої кількості техніки, ось це у мене викликає багато запитань", - заявив Старіков.

Він зазначив, що ці обстріли можна вважати спробою Російської Федерації тиснути на Україну.

"Війна є продовженням політики, яку веде РФ", - додав експерт.

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