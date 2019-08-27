Виходить в прокат кінофільм про Іловайськ 2014: автор ідеї про картину

Автор ідеї "Іловайськ 2014: Батальйон "Донбас" Тарас Костанчук прокоментував вихід цього фільму в український прокат 29 серпня 2019 року.

Він зазначив, що його ідеєю було створити фільм, який максимально наближений до реальних подій на Донбасі у 2014 році, але передусім цей фільм мав стати художньою картиною. Тому, за його словами, на 80% цей фільм став свого роду реконструкцією подій війни, на 10% художнім твором і ще на 10% додано сюжетних ліній, які об'єднали художню частину та документальну складову картини. Влада, за словами Костанчука, більше чинила спротив, ніж допомагала у зйомках. Держкіно не дало на цей фільм жодної картини, додав кінематографіст. І цей фільм, фактично, знімали за свій рахунок п'ятеро людей. Він заявив, що мінімум половина бюджету Держкіно через корупцію не доходить до знімального майданчику.

Костанчук зазначив, що вже відбулись допрем'єрні покази цього фільму у чотирьох обласних центрах України. За його словами, глядачі після перегляду були впевнені, що у фільмі використовуються документальні кадри.

Автор ідеї прокоментував успіх інших українських фільмів про війну на Донбасі. Він заявив, що українські фільми про війну не відкривають нашим ворогам жодних військових таємниць про тактику або стратегію ведення війни.

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