Вихід відкладається: чому британські політики саботують Brexit

Експерт-міжнародник Українського інституту аналізу і менеджменту політики Володимир Воля зазначив, що від Brexit несуть збитки як Британія, так і Євросоюз, але збитки Об'єднаного Королівства значно більші, вихід для якого з євроспільноти обходитиметься у 600 млн євро щодня.

Тому, за його словами, жодна політична сила Великобританії боїться взяти на себе відповідальність за прийняття остаточного рішення відносно виходу з ЄС.

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