Вихід США із кліматичної угоди є продовження політики Трампа

Вихід США із кліматичної угоди є продовження політики Трампа55 Читати матеріал російською
Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV прокоментував заяви щодо можливого виходу США з міжнародних угод.
"Такою є логіка та стиль поведінки Дональда Трампа, який з самого початку заявляв, що США будуть виходити з так званих угод з так званих організацій та об'єднань, які фактично на думку Трампа обмежують економічний потенціал та динаміку США. Тобто, щойно він став президентом, він він одразу ж вийшов з деяких міжнародних угод і поставив під сумнів присутність Штатів у кліматичній угоді", - заявив експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк.
За його словами, Трамп завжди був проти конгломератів та об'єднань, прагнув самостійно впливати на процеси.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".