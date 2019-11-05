Вихід США із кліматичної угоди є продовження політики Трампа

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV прокоментував заяви щодо можливого виходу США з міжнародних угод.

"Такою є логіка та стиль поведінки Дональда Трампа, який з самого початку заявляв, що США будуть виходити з так званих угод з так званих організацій та об'єднань, які фактично на думку Трампа обмежують економічний потенціал та динаміку США. Тобто, щойно він став президентом, він він одразу ж вийшов з деяких міжнародних угод і поставив під сумнів присутність Штатів у кліматичній угоді", - заявив експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк.

За його словами, Трамп завжди був проти конгломератів та об'єднань, прагнув самостійно впливати на процеси.

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