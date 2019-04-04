Відтермінування Brexit: Obozrevatel News о 12:00 від 04.04.2019

Відтермінування Brexit

Британські депутати з перевагою в один голос підтримали перенесення Brexit. Законопроект підтримали 313 парламентарів. 4 квітня його представлять на розгляд Палати лордів. У законі йдеться про те, що Британія не може залишити ЄС без угоди. Своєю чергою лідери ЄС з обережністю привітали спроби британців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що працюватиме "до останньої години", щоб забезпечити належний Brexit.

Кримінальний процес проти Гуайдо

Верховний суд Венесуели розпочав кримінальний процес проти Хуана Гуайдо. Лідера опозиції звинувачують у державній зраді. Політика вже усунули з посади спікера парламенту та позбавили депутатської недоторканості. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг зміщеного президента Ніколаса Мадуро щодо ескалації напруженості в країні. Своє занепокоєння стосовно переслідування опозиціонера висловив і президент Колумбії, яка межує з Венесуелою.

НАТО – 70 РОКІВ

Дію мандату генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга продовжили ще на два роки. Це сталося на саміті у Вашингтоні з нагоди 70-річчя Північноатлантичного альянсу. Провідні західні аналітики кажуть, це зробили, аби не дати президенту США Дональду Трампу самому призначити наступника лідера безпекового блоку. Таким чином Столтенберг буде очолювати його протягом восьми років. До цього більшість генсеків очолювали організацію не довше п'яти років.

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