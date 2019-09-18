Відсутність питної води в Криму – це 100% провина окупантів: експерт

Колишній перший заступник міністра з питань окупованих територій Юсуф Куркчі заявив, що запасів води у Криму завжди було достатньо.

Окупаційна влада за п'ять років не спромоглася вирішити питання із доступом до якісної питної води, не зважаючи на кошти, які виділялися із бюджету РФ. Сьогодні з'явилася інформація. що до 4 районів без доступу до якісної води додалися ще 2 райони півострова.

За словами Куркчі, можна сміливо стверджувати, що на сьогодні кожен третій мешканець Криму не має доступу до якісної питної води.

Згідно до усіх міжнародних конвенцій та документів, уся відповідальність за ситуацію, яка складається на окупованій території, лежить на окупаційній владі.

Куркчі також нагадав, що причина не у відсутності водопостачання з Північно-Кримського каналу. Адже українська вода на цьому півострові з'явилася лише в середині минулого століття. Тому причини у відсутності якісної води на території півострова потрібно шукати виключно у діяльності окупаційної влади, заявив експерт.

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