Відсутність діалогу і подвійні стандарти, вивели людей під стіни Кабміну

Є і такі, хто зміг домовитись з владою. Саме це й обурило людей, які вийшли протестувати під гаслом “карантин один для всіх”.

Підрахували підприємці й те, скільки втратили, сидячи на карантині. Ледь дихають ресторани й кафе. Власники кажуть, близько 50% закладів можуть вже й не відкритись.

Тому й вимагають, аби влада полегшила умови ведення бізнесу. Кажуть, у так званому “антикоронавірусному” Законі можновладці намагалася спростити життя, але вийшло як завжди…