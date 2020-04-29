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29 квітня • оновлено в 22:29
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Відсутність діалогу і подвійні стандарти, вивели людей під стіни Кабміну

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Є і такі, хто зміг домовитись з владою. Саме це й обурило людей, які вийшли протестувати під гаслом “карантин один для всіх”.

Підрахували підприємці й те, скільки втратили, сидячи на карантині. Ледь дихають ресторани й кафе. Власники кажуть, близько 50% закладів можуть вже й не відкритись.

Тому й вимагають, аби влада полегшила умови ведення бізнесу. Кажуть, у так званому “антикоронавірусному” Законі можновладці намагалася спростити життя, але вийшло як завжди…

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Тема
Підсумки
Місце
Україна Київ
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