Відставка Жебрівського, підтоплення "Охматдиту" - новини наObozTV

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку. У дитячій лікарні “Охматдит” сталося підтоплення. Жителі іспанської автономної області Країни Басків вимагають незалежності від Іспанії. У переддень саміту США-КНДР у Сінгапурі американський президент Дональд Трамп завітав на звану вечерю до прем'єр-міністра приймаючої країни Лі Сянь Луна.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 та 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.