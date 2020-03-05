Відставка Рябошапки: за що звільнили генпрокурора

Експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапівін у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував відставку генерального прокурора України пана Рябошапки.

"Півроку на посаді генпрокурора - це занадто мало. Це при тому, що сам Рябошапка пропонував програму на рік мінімум. Поки що це виглядає як політично вмотивоване рішення, тому що ніхто не оцінював ефективність, а мова йшла про конкретні політичні звинувачення. Всі депутати, які було проти, під час позачергового засідання вони підкреслювали ці моменти, що жодного обґрунтованого звинувачення на адресу Рябошапки не було", - заявив Крапівін.

Експерт висловив вірогідність того, що генерального прокурора звільнили за особистим наказом президента Зеленського.

"Чим саме був невдоволений президент, залишається великим питанням", - додав Крапівін.

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