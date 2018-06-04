Відставка Гройсмана, звільнення українця в Луганській області - новини на ObozTV

Із в’язниці на окупованій території Луганської області звільнили українця. Посольство України в Австрії закликало Відень підняти питання незаконно засудженого в Росії Олега Сенцова. Росія скоротила кількість авіарейсів до окупованого Криму. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроект про Антикорупційний суд. Жителі Одеської області перекрили трасу, на якій нещодавно загинула 4-річна дівчинка.

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