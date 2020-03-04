Відставка Гончарука – це хайп: депутат Ахтем Чийгоз
Народний депутат України, партія "Європейська Солідарність", Ахтем Чийгоз у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував зміни в Кабінеті міністрів України і відставку Олексія Гончарука.
"Сумна подія. На жаль, президент не готовий після стількох помилок та провалів по всім фронтам, він не готовий бути консолідуючим та спроможним зрозуміти, що ми живемо в цій країні всі разом. Тому що відставка того уряду Гончаренка, перепрошую, уряду Гончарука, вона була прогнозованою, тому що коли його призначили, було все так само, як і сьогодні. Тому що тоді ми взяли кота в мішку, і ми ще тоді про це говорили, що потрібна повага до парламентської інституції. Тоді нічого окрім хайпу не було, і все що ми тоді говорили, все про що ми попереджали, все це сьогодні прозвучало у промові Зеленського", - заявив Чийгоз.
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