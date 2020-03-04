Відставка Гончарука: коментар депутатки "Слуги народу"

Народна депутатка України, Слуга Народу Олена Мошенець у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала зміни в Кабміні та позачергове засідання Верховної Ради України.

"Наша фракція вважає, що потрібне посилення команди для того, щоб бути більш ефективними і показувати результат. Зараз 4 питання не визначено. Це міністр освіти, енергетики, віцепрем'єр, який буде займатись економікою та промисловістю, а також немає визначеності з тим чи ділиться міністерство економіки на міністерство сільського господарства і економіки, тому що ми раніше об'єднували ці міністерства, а зараз будемо роз'єднувати їх", - заявила депутатка.

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