Відставка Богдана: чим запам'ятався перший голова Офісу президента

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відставку голови Офісу президента Андрія Богдана.

"Репутація - це коли ти щось зробив, і люди починають оцінювати те, що ти зробив. Поки що, говорити про те, що зробив Богдан, досить складно, так само, як і про те, які саме функції він виконував в офісі президента. Так, він брав участь у кадровій політиці активно, він запропонував кандидатуру генерального прокурора, наскільки я пам'ятаю. Проте він більше відмітився скандальними речами, скандальними для більшості виборців у їхньому розумінні", - заявив Тизенгаузен.

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