ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Відставка Авакова повинна була відбутися ще 17 травня: Томенко пояснив причини

11Читати матеріал російською

Лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко нагадав, що "Народний фронт", оголошуючи про вихід з парламентської коаліції заявляв про те, що "їхня історична місія виконана". Водночас, він наголосив, що природа коаліції полягає в тому, що вона утворює коаліційний уряд, який має подати у відставку разом із розпуском цієї ж коаліції.

Тому, на його переконання, якщо "Народний фронт" делегував до міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, то разом із виходом "Народного фронту" з коаліції, він мав би подати у відставку. Особливо зважаючи на те, що він є одним з лідерів партії. Це мало відбутися, за словами Томенка, ще до трагічних подій у Переяслав-Хмельницькому, а саме 17 травня, коли відповідна заява фракції була проголошена в стінах Верховної Ради.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особи
Микола ТоменкоМикола Томенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини