Відставка Авакова повинна була відбутися ще 17 травня: Томенко пояснив причини

Лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко нагадав, що "Народний фронт", оголошуючи про вихід з парламентської коаліції заявляв про те, що "їхня історична місія виконана". Водночас, він наголосив, що природа коаліції полягає в тому, що вона утворює коаліційний уряд, який має подати у відставку разом із розпуском цієї ж коаліції.

Тому, на його переконання, якщо "Народний фронт" делегував до міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, то разом із виходом "Народного фронту" з коаліції, він мав би подати у відставку. Особливо зважаючи на те, що він є одним з лідерів партії. Це мало відбутися, за словами Томенка, ще до трагічних подій у Переяслав-Хмельницькому, а саме 17 травня, коли відповідна заява фракції була проголошена в стінах Верховної Ради.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!