Відсотки інвесторам ОВДП платитиме простий народ України: економічний експерт

Економічнй експерт Ігор Гарбарук пояснив, чому стрімко падає курс долара.

Раніше повідомлялося, що попит на інвестицію в Україну від фізосіб на ОВДП зріс у 44 рази з 0,15 до 6 млрд грн. Експерт зазначив, що людей, які вкладають свої кошти в ОВДП прийнято правильно називати "портфельними інвесторами". Це, за словами Гарбарука, абсолютно нормальні звичайні фінансові спекулянти, які мають велику кількість коштів у своєму розпорядженні і заробляють на тому, що дешево купують та дорого продають.

Експерт наголосив, що гроші, які бюджет отримує від продажу ОДВП некоректно називати інвестицями, оскільки вони такими не є. Це просто короткострокові кошти, які сьогодні закрили дірки в бюджеті України, і які Україна через певний час 1-3-5 років має повернути із відсотками. І питанння виникають саме на етапі повернення їх із відсотками. Мова йде про 16-17%, а сьогодні жоден бізнес в Україні не генерує подібні прибутки, у Держави навпаки дуже багато боргів.

Відповідно, всі ці відсотки буде платити народ україни, оскільки вони просто вийматимуться із бюджету.

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