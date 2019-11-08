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8 листопада • оновлено в 13:52
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Відрізнити дифтерію від ангіни може лише лікар за допомогою мазку на BL

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Лікар-оториноларинолог Олександр Васильєв у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо епідемії дифтерії в Україні.

"Лікуванням дифтерії займається лікар-інфекціоніст, тому всі ці пацієнти знаходяться у відділеннях інфекції. Це захворювання дуже швидко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом через попадання бактерії до іншої людини. Сильні прояви дифтерії є у ділянці мигдаликів. Вони дуже схожі на ангіну і симптоматично подібні до ангіни. Одним з основних критеріїв постановки діагнозу є мазок з порожнини горла. Якщо ви потрапляли до лікарні, то ви знаєте, що у всіх беруть мазок. І, як правило, люди приходять через 1-2 дні і кажуть, що ось у мене брали мазок. Мазок який беруть у лікарні, завжди беруть на дифтерію. І зараз дійсно є випадки захворювання на дифтерію на території України", - заявив лікар.

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