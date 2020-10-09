Відрізнити COVID-19 від грипу неможливо: лікарка дала пораду

Перші симптоми гострого респіраторного захворювання або коронавірусу вкрай важко розрізнити.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-епідеміолог Людмила Мухарська. "Сама людина навряд чи зможе відрізнити захворювання на грип від захворювання на коронавірус навіть на перших етапах", – запевнила вона.

За словами Мухарської, різниця є, "але її бачать тільки лікарі, перші симптоми дуже схожі".

"Тому, якщо є певні симптоми, особливо, якщо є інформація про контакт з хворими, потрібно звертатися до сімейного лікаря. Тільки він зможе прийняти рішення, що робити надалі", – порадила вона.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні вчені створять тест-систему, яка зможе з одного зразка визначати, на що хвора людина – коронавірус, грип або парагрип.