Відремонтований пішохідний міст запрацює за добу: Obozrevatel News

Відремонтований пішохідний міст запрацює за добу

Протягом доби планують відновити захисну скло-плівку на новому пішохідному мості у Києві. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, саме скло - вціліло, а тому багато часу для того, щоб усе виправити, не потрібно. Віталій Кличко також звернувся до киян і гостей столиці з проханням одразу повідомляти у мерію про акти вандалізму в місті. Після інциденту на новому мосту, окрім камер спостереження, які вже є на ньому, встановлять і додаткові. Їх розмістять знизу. Скляний міст в центральній частині Києва відкрили 25 травня — напередодні Дня міста. За день його зіпсували вандали.

Дострокові вибори у Греції

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас вимагатиме проведення позачергових загальнонаціональних виборів. Причиною тому є поразка його партії СІРІЗА на виборах до Європарламенту. Ципрас вирішив не чекати завершення каденції чинного парламенту, який має скласти повноваження у жовтні. В Афінах найбільш ймовірною датою виборів вважають 30 червня.

Нова автівка за мішки з монетами

Шістдесят шість мішків грошей за ... автомобіль. У Китаї жінка розплатилася дрібними монетами за новеньку іномарку, вартістю 27 тисяч доларів. На автомобіль жінка збирала 10 років. Від грошей монетами в автосалоні не відмовилися. Перераховували їх сімнадцять працівників три дні.

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