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Відремонтований пішохідний міст запрацює за добу: Obozrevatel News

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Відремонтований пішохідний міст запрацює за добу

Протягом доби планують відновити захисну скло-плівку на новому пішохідному мості у Києві. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, саме скло - вціліло, а тому багато часу для того, щоб усе виправити, не потрібно. Віталій Кличко також звернувся до киян і гостей столиці з проханням одразу повідомляти у мерію про акти вандалізму в місті. Після інциденту на новому мосту, окрім камер спостереження, які вже є на ньому, встановлять і додаткові. Їх розмістять знизу. Скляний міст в центральній частині Києва відкрили 25 травня — напередодні Дня міста. За день його зіпсували вандали.

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