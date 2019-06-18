"Відпустіть депутатів виспатися": названі головні небезпеки нестачі сну

Сомнолог і президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація медицини сну" Юрій Погорецький розповів про те, як якість сну впливає на якість життя в Україні.

"Мудрі рішення потрібно приймати на свіжу голову, – навів він приклад. – Перед ухваленням законопроекту відпустіть депутатів виспатися. 3-4 дні. І тоді отримаєте геніальні закони. Швидко і безконфліктно. І 100% голосування за правильні закони".

"Якщо народ буде висипатися, він підніме Україну краще, ніж Німеччину", – впевнений експерт.

Погорецький перерахував основні правила, які допоможуть добре висипатися: приймати перед сном ванну, вживати багаті на триптофан продукти, відключати гаджети, вести щоденник сну тощо.

Детальніше про лайфхаки, які допоможуть висипатися, а також про "омолодження" мозку за допомогою сну – дізнайтеся в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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