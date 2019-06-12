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Відпочинок з доставкою додому: як зелений турбізнес вирішує проблеми з інфраструктурою

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Експерт з зеленого туризму зазначила Любов Гавловська, що розвиток зеленого туризму напряму пов'язаний із розвитком інфраструктури.

За її словами, в Європі і США, де цей вид туризму стає дедалі популярнішим, підтримка на державному та місцевих рівнях здійснюється зокрема через розбудову і розвиток інфраструктури. Так, за її словами, у найбільш популярних місцях в Закарпатті у певні сезони нелегко добратися.

Іншою проблемою може стати відсутність розгалуженого сполучення між обраною садибою і транспортним вузлом, до якого прибуває турист, який не має авто, або вирішив скористатись залізницею чи авіаперельотом. У таких випадках, за її словами, господар садиби може приїхати за своїм гостями і доставити до місця відпочинку.

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Любов Гавловська
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