Відомий телеведучий замовив собі бюст Зеленського

Відомий телеведучий замовив собі бюст Зеленського111 Читати матеріал російською
Партія " Слуга народу " попередньо визначилася з главами ключових комітетів Верховної Ради.
Комітет з питань нацбезпеки і оборони можуть віддати депутату від "Слуги народу" під №39 у партійному списку Олександру Завитневичу, директору Смілянського ливарного заводу в Черкаській області.
Популярний український телеведучий Олександр Лірчук зателефонував на Смілянський ливарний завод і спробував там замовити бюст Президента України Володимира Олександровича Зеленського. На заводі йому відповіли, що для такого замовлення потрібно зробити спеціальну модель. Ведучий зазначив, що має фотографію президента і хоче зробити бюст за зображенням.
"Мені здається, що це нормально, Путіну ж ставлять бюсти в Росії", - наполягав Олександ Лірчук.
Розмова закінчилась тим, що представник заводу пообіцяв передзвонити завтра і сказати, чи зможе завод виконати таке замовлення по фотографії.
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