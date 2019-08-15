Відомий ізраїльський піаніст Таль Бабицький в гостях у Бурчук Live

Таль Бабицький - відомий на весь світ піаніст та композитор - вперше виступить у Києві 15 серпня.

Йому дуже сподобався Київ. Коли піаністу було 17 років, він з батьками переїхав в Ізраїль з Литви, тому в країнах колишнього Радянського Союзу він відчуває себе як вдома. Музикант подарує своїм слухачам унікальний, яскравий і мелодійний ізраїльський коктейль із джазу, фанку та соулу та приправить етнічними бразильськими ритмами.

Композитор створив новий стиль. Він назвав його "космічний фьюжн" - це жанр, який подорожує між джазом і поп-роком, романтичною музикою та латинськими ритмами. Цього видатного піаніста називають одним з найбільш плідних композиторів та виконавців нашого часу. Він презентував вже сім оригінальних альбомів, також він пише музику для кіно і телебачення, композиції та аранжування для десятків артистів різних жанрів.

Коли відбудеться концерт: 15 серпня, 20:00

Де він гратиме: Caribbean Club, вул. С. Петлюри, 4

Скільки коштують квитки: 150 - 570 грн

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