Колишній розвідник спрогнозував нові точки розведення сил на Донбасі

Тетяна Гайжевська Розслідування 17:02, 23.04.2020 Оновлено: 17:43, 23.04.2020

До кінця поточного року розведення сил на Донбасі може бути здійснене ще на 2-3 ділянках.

Можливе створення масштабнішого КПВВ на Світлодарській Дузі безпосередньо на Дебальцевській трасі. Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив колишній військовий розвідник, працівник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Він назвав й інші найбільш імовірні ділянки для розведення сил. "Це може бути район неподалік від Маріуполя у Водяному, щоб іще більше убезпечити контрольно-пропускний пункт у Гнутовому, це може бути район Павлополя, може бути район Новотроїцького".

"Варіантів дуже багато, всі вони поки стовідсотково не підтверджені", – зауважив Римарук.

Як писав OBOZREVATEL, 11 квітня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в зону проведення Операції Об'єднаних сил анонсував нове розведення сил на Донбасі.

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