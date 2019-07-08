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Відновлення Донеччини: економіст нагадав про суми дотацій у мирний час

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Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що тільки для ліквідації наслідків екологічних проблем, у наслідок "господарювання" на тимчасово окупованих територіях Донбасу, знадобляться сотні мільйонів доларів.

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що на відбудову Донбасу знадобиться понад 10 млрд євро, економіст нагадав, що крім економічних проблем, з тої інформації, яка надходить з ОРДЛО, деякі високотехнологічні машинобудівні підприємства були розібрані і вивезені до Росії.

Він нагадав, що тільки суми за невиплаченими пенсіями, які, за даними ООН, не отримували понад 600 тис. пенсіонерів, складе 2 млрд доларів. Проте, приблизно таку ж суму Україна направляла щороку на мирний Донбас, у вигляді дотацій для збиткових державних копалень. Економіст назвав ці дотації "платою за мир".

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