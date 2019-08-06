Відновлення авіасполучення з РФ: плюси та мінуси

Соцмережами шириться інформація про поновлення авіасполучення із Росією.

25 липня на сайті президента зареєстрували петицію, в якій пропонується відновити регулярні авіаперельоти до країни-агресора, які заборонені з 2015 року. А у квітні цього року кабмін заборони ві нерегулярні перевезення. Станом на зараз ця петиція набрала близько 1000 голів із потрібних 25 тисяч.

Експерт із питань авіації Кирило Новіков зазначив, що не чув інформації щодо відновлення авіасполучення з Россією. Він наголосив, що навіть якби така інформація і була, то відновити авіасполучення із країною-агресором на підставі петиції або на підставі прохання з боку Росії не так просто. Таке питання має виноситись на розгляд РНБО. А Рада національної безпеки та оборони має прийняти виважене рішення, яке максимально захищає інтереси України.

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