Відмова від тютюнопаління: розвіяно головний міф про набір ваги

Фахівець відділу профілактики споживання тютюну та алкоголю ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Катерина Римаренко зазначила, що при відмові від тютюнопаління людина суттєво не збільшує вагу свого тіла. Мова йде про кілька зайвих кілограмів, які можна скинути за допомогою фізичних навантажень.

Тому, за її словами, перебуваючи на порозі відмови від паління, варто замислитись над тим, якими активними вправами ви будете займатись, а також замислитись над раціоном. Тоді такої проблеми можна уникнути.

Вона пояснила, що куріння впливає на органи травної системи та пригнічує апетит людини. Але, разом із тим, людина отримає цілий букет захворювань через пошкодження органів травної системи.

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