Відмова від пластику: активістка розповіла, як дві прості звички можуть змінити екологію країни

Засновник проекту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська розповіла, що сьогодні в Україні все сміття буквально їде в навколишнє середовище.

За її словами, наша особиста відповідальність – зупинити придбання, а, відповідно, і подальшу утилізацію виробів з пластику. Вона нагадала, що технологій з його утилізації сьогодні немає. Є єдиний сміттєспалювальний завод у Києві, який, за її словами, спалює вкрай мало, а такий вид утилізації вкрай небезпечний.

Зробити життя більш екологічним, на її переконання, можуть зробити дві звички сучасного жителя великого міста. Перше, це мати з собою свою багаторазову пляшку для води або, в холодну пору року, свою чашку для кави. Мати свою сумку для покупок.

Другою звичкою повинна, на її думку, стати відмова від використання сміттєвих баків на вулиці. Вона рекомендує все приносити додому, сортувати і шукати можливість для передачі цього сміття в переробку або, принаймні, зменшити використання пластику, який непридатний для переробки.

Вона заявила, що нічого не зміниться, якщо не з'явиться особиста відповідальність. Якщо ми будемо сортувати і будемо ставити питання влади, то ця реформа швидше з'явиться.

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