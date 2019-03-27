Відмова від переведення годинників у ЄС: Obozrevatel News о 10:00 від 27.03.2019

Відмова від переведення годинників у ЄС

Європарламент підтримав відмову від переведення годинників в ЄС на літній та зимовий час з квітня 2021 року. Голосування не є останнім словом у цьому питанні. Але на його основі країни ЄС мають висловити свої позиції та розробити остаточний закон. У минулому році майже 5 мільйонів громадян ЄС висловилися "ЗА!" скасування переведення годинників двічі на рік.

Зміна місця голосування на виборах

Понад 350 тис. українців змінили місце голосування на президентських виборах цього року. За словами глави Центрвиборчкому, тільки за останній тиждень зареєстрували понад 200 тис. таких виборців. Найбільша кількість заяв надійшла від жителів Донецької та Луганської областей – майже 93 тис.

Уряд Мей відхилив петицію щодо Brexit

Британський уряд відхилив петицію, в які люди просили припинити вихід країни з Євросоюзу. Цей документ зібрав майже 6 мільйонів підписів. Автори петиції вимагали від влади скасувати дію п’ятдесятої статті Лісабонського договору, де йдеться про терміни виходу з ЄС. У відповідь Кабінет міністрів пообіцяв обговорити петицію 1 квітня. Але голосування по ній не буде.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 16:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся