Відмова Європи від пластикового посуду, старт ЧС-2018 - новини на ObozTV

Порошенко звільнив Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. У Росії стартував Чемпіонат світу з футболу 2018 року. Футболісти збірної Англії, що прибули до Росії на чемпіонат світу з футболу, відмовилися куштувати подарований коровай. Європарламент ухвалив рішення про відмову від використання пластикового посуду.

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