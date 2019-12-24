Відкриття Кримського мосту для потягів: Путін продовжує руйнувати систему міжнародної безпеки

Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував новини, що Путін відкрив незаконно побудований Кримський міст для руху потягів.

"Поки не схоже на те, що міжнародні інституції або окремі країни готові здійснити якісь санкції щодо цього факту. А факт досить брутальний по відношенню до міжнародного співтовариства, адже відбувся відкриття пасажирського руху через незаконно побудований міст саме у ті дні, коли весь цивілізований світ святкує католицьке Різдво. Мені здається, що українська держава, в першу чергу, має активніше реагувати на таку агресивну політику РФ, яка безумовно є продовженням укріплення позиції на анексованих українських територіях", - заявив Чубаров.

Він додав, що Путін продовжує руйнувати систему міжнародної безпеки, яка була прийнята після Другої світової війни.

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