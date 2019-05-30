''Відкати'' і корупція: експерт назвав причини невиплати зарплат на держпідприємствах

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський зазначив, що зростання боргів по заробітнім платам в Україні насамперед стосується державних підприємств. За його словами, лідером по боргам по зарплатам у Києві, є завод "Арсенал".

За його словами, це пов'язано з відновленням на держпідприємствах практики "відкатів" та фактів корупції. Другою, об'єктивною причиною, він назвав їхню неефективність та неготовність працювати у ринкових умовах.

За іншими, недержавними підприємствами, найгірша ситуація припадає на Донецьку та Луганську області. Проте, за його словами, це пов'язано не економічними чинниками, а у зв'язку з тим, що на території цих областей точаться військові дії і підприємства не завжди можуть вчасно виконувати замовлення.

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