Відеозвернення Дональда Трампа

Карина Бондаренко Відео 08:24, 8.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Польща оштрафувала "Газпром" майже на $8 млрд: у Росії відреагували

У центрі Санкт-Петербурга чоловік спалив себе у "подарунок Путіну" – ЗМІ. Відео 21+

В ООН розповіли, як "ЛНРівці" катували українців струмом і газом

На Харківщині після скандальних концертів майже 700 осіб за добу захворіли на COVID-19

Зеленський із дружиною зустрілися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Фото