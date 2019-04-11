Відеофіксація іспитів на посвідчення водія: відомі подробиці процедури

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій зазначив, що раніше, у фіксації процесів іспитів, лишалася суб'єктивність, особливо в частині практичних іспитів, коли екзаменатор міг на власний розсуд приймати рішення щодо помилок претендента на отримання посвідчення водія. Але формату і розуміння оскарження такого рішення небуло через відсутність матеріалу.

За його словами, вже найближчим часом буде впроваджено систему відеофіксації складання іспитів, при цьому, екзаменатор буде робити позначки на планшеті щодо зроблених порушень кандидата, які будуть синхронізуватись із записом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся