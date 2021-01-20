Відео затримання чоловіка, який підозрюється в подвійному вбивстві в Одесі

Олексій Тітофф Відео 17:02, 20.01.2021 Оновлено: 17:05, 20.01.2021

У середу, 20 січня, в Одесі поліція затримала чоловіка, який вийшов з під'їзду з відрубаною людською головою.

Як повідомили в ГУ НПУ в Одеській області, затриманий підозрюється у вбивстві двох осіб.

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