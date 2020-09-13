Відео розгону силовиками людей в селищі Дрозди під Мінськом

Олексій Тітофф Відео 20:36, 13.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Білорусь охопили масштабні "Марші героїв", до резиденції Лукашенка стягнули військову техніку: всі подробиці

Легендарній "Червоній руті" 50 років: цікаві факти про пісню

Фокін отримав посаду в ТКГ після знайомства з Єрмаком, – внучка експрем'єра

Верещук – про "польот" з парасолькою: ні секунди не шкодую, мені подобається ідея

Британські винищувачі перехопили два літаки РФ поблизу Шотландії