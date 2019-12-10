Від'ємна процентна ставка по кредитах: прогнози економіста

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував наближення депозитів та кредитів в Україні до європейського рівня.

"Ми будемо збільшувати імпортну складову. Ситуація виглядає таким чином, що всі зараз знижують свої ставки. Є країни, де нормально працює навіть від'ємна ставка, тобто ви берете 100 000 доларів кредиту, а повертаєте 98 000, наприклад. Нам таке навіть важко уявити, а насправді там це вже працює. Власники міжнародних компаній, які працюють в Україні, не розуміють, як ми тут працюємо, на чому живе банківська система. А вона живе на споживчих кредитах, де ніби-то ти береш на короткий термін кредит, але там виходить до 70% річних", - заявив Гарбарук.

Він також прокоментував війну за "Приватбанк", яка зараз відбувається в Україні.

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