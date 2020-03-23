"Віддала би все і так, навіщо бити?" У Кривому Розі серед білого дня пограбували жінку

У Кривому Розі жінку пограбували серед білого дня, коли вона виходила з магазину. Грабіжник накинув їй на голову куртку, побив і відібрав речі.

Деталі розповіла в Facebook журналістка Христина Бондаренко: "Серед білого дня пограбували, коли виходила з магазину. Та плаче і каже, що віддала би все і так, навіщо бити. Тепер вся в синцях, без грошей і продуктів, дико настрашена сидить вдома. Що примітно - перехожі, як часто буває, тупо проходили повз. Грабіжник одягнув мішок на голову, викрав сумку з усім, - та просила хоча б ключі від квартири лишити, - бив руками і ногами".

Поліція по гарячих слідах затримати злочинця не зуміла.

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