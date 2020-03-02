Від зміни міністрів у цьому уряді нічого не зміниться: ексміністр

Андрій Рева, Міністр соціальної політики (2016-2019 рр), у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, хто може стати новим прем'єр-міністром України.

"Мене дивує ця мишача метушня навколо теперішнього уряду, який у народі називають "урядом самокатів". Я хочу поставити запитання словами президента - а "яка різниця", хто буде їздити в уряді на самокаті?" - заявив Рева.

На його думку від зміни очільників того чи іншого міністерства нічого не зміниться, оскільки немає стратегії того чи іншого міністерства, міністри просто виконують накази президента.

"Клоунада набридла народу, і одних блазнів замінять на інших, а що від цього зміниться? Нічого", - зазначив Рева.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!