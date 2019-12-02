Від голови ДБР мало що залежить: юрист

Фахівець експертного центру з прав людини Євген Крапівін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував перебіг справ Майдану та можливе звільнення Романа Труби.

"Від Романа Труби майже нічого не залежить. Так, президент може його звільнити, якщо будуть якісь підстави, поки таких підстав немає. Але я погоджуюсь у тому, що можна було ставити питання гостріше. Що стосується нового законопроекту щодо розширення його повноважень, то всі розуміють, що людина якимось чином під себе цей законопроект продумала, прийшла до президента і якимось чином його переконала", - заявив Крапівін.

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