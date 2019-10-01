На Україну чекає погодний сюрприз: прогноз на 2 жовтня від ObozTV

"Бабине літо" в розпалі. Вдень у середу в Україні очікується від +22 градусів і вище. Переважно сонячно, але подекуди пройдуть "грибні" дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 2 жовтня.

На заході небо затягне хмарами, місцями – короткочасні зливи. Денний максимум +26 градусів, вночі на термометрах +11.

У північних регіонах хмаритиме, але опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +6.

На сході в основному сонячна і суха погода. Максимум денної температури +23 градуси, вночі на термометрах +7.

Півдню та Криму прогнозують гарний та ясний день. Вдень термометри покажуть +27, вночі +12 градусів.

У центральних областях переважатиме хмарна погода, опадів не очікують. Денний максимум +23 градуси, нічний мінімум +8.

У Києві день буде похмурим, але сухим. Температура повітря +22, вночі +13 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, 2 жовтня може бути останнім погожем днем цього тижня – за прогнозом відомого синоптика Наталії Діденко, вже з 3 жовтня розпочнеться похолодання, яке незабаром охопить більшу частину країни.

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