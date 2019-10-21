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21 жовтня • оновлено в 17:16
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Від +20 і вище: прогноз погоди в Україні на 22 жовтня від ObozTV

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"Бабине літо" в Україні скоро закінчиться і розпочнеться похолодання. Але поки ще можна насолоджуватися теплом від +20 градусів і вище.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 22 жовтня.

На заході мінлива хмарність та повна відсутність опадів. Вдень на термометрах +20 градусів, уночі +12.

Північ – сонце чергуватиметься з хмарами, опадів не прогнозують. Денний максимум +19, нічний мінімум +10 градусів.

На сході сонячна і суха погода. Вдень повітря прогріється до +20, вночі стовпчик термометра опуститься до +8 градусів.

Від +20 і вище: прогноз погоди в Україні на 22 жовтня від ObozTV

Півдню та Криму обіцяють погожий день з комфортною температурою +22 градуси. Вночі +11.

У центральних областях – безхмарне небо, без опадів. Температура повітря вдень +22, вночі +10 градусів.

У столиці 22 жовтня буде сонячно та сухо. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +14.

OBOZREVATEL нагадує, що серйозне похолодання в Україні очікується з 24-25 жовтня – народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли і до якої позначки падатиме температура.

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