Вибухнув житловий будинок у Дрогобичі, двоє загиблих: речник ДСНС

Начальник сектору зв'язків зі СМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев пркоментував вибух, який стався у чотириповерховому будинку в Дрогобичі.

Туровцев повідомив, що у лікувальному закладі міста Дрогобич зараз перебуває сім осіб. Також двох осіб рятувальники знайшли під завалами без ознак життя. Він також зазначив, що у будинку зруйнований цілий під'їзд. Інші мешканці цього під'їзду та суміжних квартир офіційно відселені звідти, визначений готель, де вони тимчасово проживатимуть, та місця, де вони зможуть харчуватися.

Вся діяльність правоохоронних органів направлена на те, щоб розібрати завали і дістатись до першого поверху, щоб переконатись, що там немає людей, додав Туровцев.

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