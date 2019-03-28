Вибухи у Кропивницькому: свідчення очевидців

Мешканка Кропивницького, очевидиця вибухів Ольга Терешонок зізналась, що після першого вибуху у місцевих жителів було побоювання за те, що сталась техногенна аварія на водосховищі або на залізничному мосту, який веде до Одеси. Проте, коли вони вибігли на вулицю і побачили, що полум'я знаходиться в іншому боці, але другий вибух та сильний вітер міг перенести полум'я на ліс, який був поряд.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!