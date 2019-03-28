Вибухи та пожежа у Кропивницькому: Obozrevatel News о 10:00 від 28.03.2019

Вибухи та пожежа у Кропивницькому

У Кропивницькому вибухнула газова заправка. Троє людей потрапили до лікарні. Двоє з них – працівники ДСНС. Ще один чоловік - водій вантажівки, що привезла газ, у реанімації. Потужні вибухи сколихнули Кропивницький близько восьмої вечора: вибухнули три цистерни з газозаправним обладнанням, які були на території автостоянки.

Будинок Медведчука закидали петардами

Близько сотні активістів блокували маєток кума Путіна - Віктора Медведчука. Вони закидали будинок петардами та вимагали арешту. Паркан оселі обмалювали фарбою. Люди вимагали Медведчука вийти з будинку до них на розмову. За акцією спостерігали близько сотні поліцейських, але не втручалися.

Мороз передумав йти у президенти

Олександр Мороз просить більше не вважати його кандидатом у президенти. Таку заяву політик оприлюднив у своєму Фейсбуці. З його слів, політрада партії, від якої він балотувався, проаналізувала хід виборчої кампанії і заявила про нібито фальсифікацію виборів та вважає недоцільним продовжувати участь Мороза у перегонах.

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