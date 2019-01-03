Вибухи на Тернопільщині – Нові правила оплати за електроенергію – Супрун розвінчала міф про алкоголь – новини на ObozTV

Два вибухи прогриміли на Тернопільщині. Перший стався у самому райцентрі; в багатоповерхівці вибухнула бойова граната. Одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні. Другий вибух стався у селі Колодіївка і знову граната. До лікарні потрапили п'ятеро юнаків віком від 15 до 22 років. Серед них дівчата та хлопці.

В Україні, згідно з реформою ринку електроенергії, ліквідують обленерго. Відтепер електрику споживачам будуть постачати дві різні компанії — оператор системи розподілу і постачальник електроенергії.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вирішила продовжити розвінчувати міфи. Цього разу вона взялася за алкоголь, який, як виявилось, не зігріє від морозів.

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