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11 вересня • оновлено в 22:13
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Вибухи на складі з боєприпасами в Калинівці: спікер Міноборони

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Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник прокоментував інформацію про вибухи на складах з боєприпасами в Калинівці.

"За попередньою робочою версією, там сталося задимлення через спалах приблизно 2 га сухої трави. У останні дні там спостерігається дуже спекотна погода, і ми вважаємо, що саме з цієї причини на технічній території арсеналу відбулося деяке загоряння окремих ділянок цієї території, - заявив він.

Саме займання сталося не в тих місцях, де безпосередньо зберігаються боєприпаси, додав Мотузяник. Йдеться про технічну територію, про окремі ділянки. Там були яри, куди звозять і звозилися раніше боєприпаси, які свого часу, під час минулої події не здетонували. Вони були зібрані на навколишній території, і саме в ці технічні місця ці боєприпаси звозилися і надалі там ліквідовувалися. Саме на цій технічній території сталося задимлення, заявив спікер Міноборони.

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