Вибух в ТРЦ Іркутську, День захисту дітей - новини на ObozTV

У Іркутську стався вибух у ТРЦ, внаслідок якого постраждали вісім дітей. Український політв‘язень Олег Сенцов відмовився працювати у російській колонії суворого режиму "Білий ведмідь". 1 червня – міжнародний День захисту дітей. На початок квітня 2018 року в Києві у рамках декомунізації перейменували 260 вулиць.

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