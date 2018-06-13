Вибух в Харкові, судовий процес справи МН17 - новини на ObozTV

У Харкові грабіжники підірвали банкомат і вкрали гроші. Обвинувальні вироки у справі щодо збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 на Донбасі можуть бути виконані в Україні. Поліція Миколаївщини повідомила про підозру 16-річному учневі шостої школи в розпиленні перцевого газу. У Кривому Розі водії зупинили рух заради порятунку пташеняти.

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