Вибух у багатоповерхівці Києва: Obozrevatel News о 11:00 від 20.03.2019

Вибух у багатоповерхівці Києва

У багатоповерхівці Дніпровського районі столиці напередодні пролунав вибух. Як повідомляє поліція, потерпів чоловік, який був у той час біля будинку. За даними ЗМІ, це лікар. У нього – баротравма.

Окупанти масово виселяють кримських татар

Окупанти повторюють у Криму політику імператриці Катерини Другої – виганяють кримських татар та заселяють росіян. Про це заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа ДжемІлєв. За його словами, з 300 тисяч кримських татар 10% уже залишили півострів.

Померла жінка на КПВВ "Станиця Луганська"

85-річна жінка померла на пункті пропуску "Станиця Луганська". Як повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, летальний випадок зафіксований на стороні, яку контролюють бойовики. Це - вже друга смерть на цьму КПП за два дні.

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